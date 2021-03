Evanilson e Carraça marcam pelo F. C. Porto B

JN Hoje às 19:06 Facebook

Na vitória sobre ao Mafra, para a Liga 2, os dragões contaram com quatro jogadores da equipa principal. Para além dos dois marcadores de golos, também Sarr e Baró foram utilizados por António Folha.

Pouco utilizados por Sérgio Conceição, Evanílson, Carraça, Romário Baró e Sarr reforçaram a equipa B do F. C. Porto, com o objetivo de ganharem ritmo competitivo, e foram determinantes na segunda vitória seguida dos portistas na Liga 2, que os tira do último lugar da classificação.

O quarteto foi titular, com Evanilson e Carraça a serem determinantes frente ao Mafra (0-4), esta segunda-feira.

O avançado brasileiro, que acabaria substituído inaugurou o marcador aos 19 minutos, antes de o defesa contratado ao Boavista também fazer o gosto ao pé, a meio da primeira parte.

O triunfo portista foi confirmado por Leader e por Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição.