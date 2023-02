Evanilson e Fábio Cardoso com lesões musculares

JN/Agências Hoje às 15:30 Facebook

Os futebolistas Evanilson e Fábio Cardoso apresentam lesões musculares e devem estar indisponíveis nas opções de Sérgio Conceição para o clássico de domingo do F. C. Porto com o Sporting, da 20.ª jornada da Liga.

"Evanilson (lesão muscular na coxa esquerda) e Fábio Cardoso (lesão muscular no gémeo esquerdo) juntaram-se a Meixedo, a Veron, a Otávio, a Wendell e a Eustaquio em tratamento no boletim clínico", referem os campeões nacionais na sua página oficial.

Para o jogo no Estádio José Alvalade, com início marcado para as 18 horas de domingo, o F. C. Porto deverá ter, assim, várias baixas, sendo a de Otávio, a acontecer, a mais impactante, com o médio internacional luso a ser um dos habituais indiscutíveis.

Já esta quinta-feira, Sérgio Conceição voltou a chamar ao treino da equipa principal Vasco Sousa, prosseguindo a preparação para o jogo com o Sporting na sexta-feira, em sessão marcada para as 10.30 horas, no Olival.

Na Liga, o F. C. Porto é segundo classificado, a oito pontos do líder Benfica, enquanto o Sporting é quarto, a 15, mas ambos com menos um jogo do que o clube da Luz, que antecipou o seu embate da 20.ª jornada, com triunfo fora com o Paços de Ferreira (2-0).