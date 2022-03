Evanilson é o melhor marcador brasileiro nos seis principais campeonatos

A temporada de afirmação de Evanilson no plantel de Sérgio Conceição estende-se para lá da fronteira. Com 18 golos em 37 jogos oficiais até agora, é o avançado brasileiro mais eficaz entre os que atuam nos seis principais países futebolísticos do Velho Continente.

Dos 18 tentos em 2021/22, 11 foram marcados no campeonato português e sete na Taça de Portugal, com Evanilson a superiorizar-se, em termos absolutos, a Vinícius Júnior, do Real Madrid, que marcou 17 golos em 39 encontros.

O merengue leva, no entanto, vantagem nos golos no campeonato (14 em 27 partidas), sendo que o lugar mais baixo pódio dos avançados brasileiros também atua em Portugal. Samuel Lino, do Gil Vicente, tem 11 tentos em 31 partidas, batendo, por exemplo João Pedro Galvão, do Cagliari (Itália), com 10 em 31.