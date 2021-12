F. C. Porto vence Benfica no Dragão e garante "quartos". Veja os golos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:13 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-0), esta quinta-feira, o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Evanilson, que bisou e foi expulso, e Vitinha marcaram no dragão. Darwin saiu lesionado e Otamendi viu o vermelho nos descontos.

A equipa azul e branca inaugurou o marcador aos 35 segundos, por Evanilson, que aproveitou uma defesa incompleta de Helton a um remate de Taremi para fazer o primeiro golo da noite. Vitinha, sete minutos depois, ampliou a vantagem portista depois de um erro do guarda-redes benfiquista.

Ainda antes do intervalo, e já depois de Darwin ter visto um golo ser-lhe anulado, Evanilson bisou ma acabou por ser expulso, por acumulação de amarelos. Na segunda metade, Darwin saiu do clássico lesionado depois de um pisão de Fábio Cardoso. Otamendi foi expulso nos descontos.

