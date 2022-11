Evanilson escapa a lesão grave

Nuno A. Amaral Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Reavaliação da lesão sofrida no Bessa confirmou entorse no joelho esquerdo, mas ligamentos não foram afetados.

Evanilson apanhou um grande susto no dérbi com o Boavista, mas a lesão sofrida não tem muita gravidade. O avançado portista contraiu uma entorse no joelho esquerdo nos instantes finais da primeira parte e saiu do relvado ao intervalo, pelo próprio pé, mas em nítidas dificuldades, acabando por não voltar para a segunda parte (foi substituído por Toni Martínez). O cenário de algo mais grave chegou a colocar-se, mas a reavaliação feita ontem à lesão pelo departamento médico portista foi risonha para o brasileiro: os ligamentos do joelho não foram afetados, pelo que a paragem não será muito prolongada.

A interrupção do campeonato, por força da realização do Mundial 2022, durante cerca de mês e meio, será, neste caso, benéfica para Evanilson, que não deverá falhar nenhum jogo do F. C. Porto na prova. A confirma-se o período de recuperação deste tipo de lesões, que ronda um mês, o atacante deverá, isso sim, ficar de fora nas duas primeiras partidas da fase de grupos da Taça da Liga, diante do Mafra (dia 25) e em Chaves (8 de dezembro), podendo regressar às opções de Sérgio Conceição na receção ao Vizela (16 de dezembro).