Evanilson está no Brasil a tratar rotura muscular

Avançado viajou na semana passada para o país natal, onde recupera com o fisioterapeuta Eduardo Santos. F. C. Porto fala em "mialgia na coxa direita".

Evanilson seguiu o exemplo de Otávio, que esteve no Brasil em fevereiro a recuperar de uma lesão muscular com o fisioterapeuta Eduardo Santos, e viajou para terras de Vera Cruz com o mesmo objetivo. Ao que o JN apurou, o avançado do F. C. Porto está desde a semana passada no país natal a trabalhar com o conhecido "doutor milagres", para tentar resolver uma recaída da rotura muscular que já o afastou da competição durante várias semanas.

O boletim clínico de quarta-feira dos dragões diz que Evanilson fez tratamento a uma "mialgia de esforço na coxa direita", juntando-se a Diogo Costa, Pepe e João Mário na lista de indisponíveis, mas é no Brasil que o jogador está a recuperar há cerca de uma semana. Contactado pelo JN, o clube azul e branco manteve-se em silêncio sobre o assunto.