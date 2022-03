Evanilson feliz com vitória em alvalade

JN Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Evanilson foi decisivo na quarta-feira no clássico e mais uma boa exibição ao serviço do F.C. Porto. No primeiro golo, sofreu a carga que deu origem ao penálti, concretizado por Taremi, e marcou o segundo, na meia-final da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

"Estou muito feliz por ter marcado mais um golo e, principalmente, por conseguirmos conquistar esta vitória muito importante fora de casa, num clássico. Foi um jogo difícil, apertado e muito disputado. Por isso, é uma conquista muito significativa para a nossa equipa. Mas sabemos que foi apenas a primeira partida desta semifinal e que precisamos entrar totalmente concentrados no jogo da segunda mão, diante dos nossos adeptos", afirmou, à sua assessoria de Imprensa.

"Até à segunda mão temos jogos importantes no campeonato e na Liga Europa e vamos entrar focados em cada jogo para conquistarmos resultados positivos", sublinhou o avançado brasileiro, de 22 anos.