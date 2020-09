Evanilson já está em Portugal para reforçar o F. C. Porto

JN Hoje às 09:09 Facebook

Avançado brasileiro do Fluminense aterrou esta quarta-feira no aeroporto Francisco de Sá Carneiro.

Evanilson, avançado brasileiro do Fluminense, chegou esta quarta-feira a Portugal para assinar um contrato de cinco temporadas com o F. C. Porto. Proveniente do Brasil, o jogador aterrou por volta das seis horas da madrugada e só deixou o aeroporto cerca de duas horas depois e na companhia de um representante dos dragões.

Agora, o futebolista irá realizar os habituais exames médicos antes de assinar contrato, depois de os azuis e brancos terem chegado a um princípio de entendimento com o clube do Rio de Janeiro. Muito provavelmente o jogador ainda será hoje oficializado como reforço.

Evanilson é um avançado móvel, tem 20 anos e marcou oito golos na última temporada.