Nas primeiras impressões do estágio que os F. C. Porto está a realizar no Algarve, Evanilson considerou que a equipa "tem estado bem" e mostra-se ciente da dificuldade do que aí vem, não deixando a ambição de parte.

"Vamos ter jogos difíceis, contra o Lille e a Roma, mas temos de trabalhar no duro para conseguirmos o objetivo do F. C. Porto, que é vencer. Não importa se é num treino ou no campeonato, queremos jogar para ganhar", garantiu o brasileiro.

O avançado, de 21 anos, abordou a necessidade de realizar uma boa preparação até para facilitar a "integração dos jogadores novos", salientando que para entrar bem no campeonato é preciso "trabalhar bem para conseguir fazer bons jogos amigáveis".

Deixando um pouco o coletivo de parte Evanilson traçou o rumo pessoal para esta temporada. ""Procuro sempre evoluir e melhorar. Espero que esta temporada seja bem melhor do que a última. Vou trabalhar para isso e para ajudar bastante o F. C. Porto."

Reveja as declarações de Evanilson: