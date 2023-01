Evanilson recupera e volta aos convocados, Veron ausente por lesão

JN/Agências Hoje às 18:39 Facebook

Evanilson reintegrou, esta terça-feira, os convocados do F. C. Porto, para a visita ao Marítimo, na quarta-feira, da 18.ª jornada da Liga, ao contrário do compatriota Gabriel Veron, que contraiu uma entorse no tornozelo direito.

De acordo com uma nota, Evanilson treinou sem limitações no Olival pela primeira vez desde 21 de dezembro de 2022, quando sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito durante a vitória face ao Gil Vicente (2-0), em encontro dos dezasseis avos de final da Taça de Portugal.

O dianteiro passou a estar apto e consta na lista de 24 convocados do treinador Sérgio Conceição, que viu na derradeira sessão o extremo Gabriel Veron juntar-se a Francisco Meixedo e ao sérvio Marko Grujic no elenco de indisponíveis, ao passo que o brasileiro Samuel Portugal e Bruno Costa ficam de fora por opção técnica.

O F. C. Porto, terceiro colocado, com 39 pontos, um abaixo do Sporting de Braga e a oito do líder Benfica, que tem mais um jogo realizado, visita o Marítimo, 17.º e penúltimo, com 13, na quarta-feira, a partir das 19 horas, Estádio do Marítimo, no Funchal, num embate da 18.ª jornada da Liga, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Confira a lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Roko Runje.

- Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Marcano, Pepe, Zaidu e Wendell.

- Médios: Uribe, Stephen Eustáquio, Otávio, André Franco e Bernardo Folha.

- Avançados: Gonçalo Borges, Galeno, Pepê, Danny Loader, Taremi, Toni Martínez, Evanilson e Fernando Andrade.