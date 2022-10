Evanilson renova pelo F. C. Porto até 2027

JN Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado brasileiro, de 22 anos, acrescentou dois anos ao vínculo que o liga ao F. C. Porto, tendo renovado com os dragões até 2027.

O F. C. Porto anunciou a renovação do contrato de Evanilson até 2027. Ao sítio do clube, o avançado brasileiro mostrou-se "muito feliz por poder assinar esta renovação".

"O F. C. Porto é um clube que me fez evoluir muito até aqui. É muito gratificante por tudo o que fizeram por mim e agora quero fazer de tudo para contribuir em campo e continuar a dar felicidade ao nosso clube e aos nossos adeptos", acrescentou o jogador.

PUB

O objetivo para os anos vindouros é claro. "Quem está no F. C. Porto joga sempre para conquistar títulos, mas damos um passo de cada vez. Se continuarmos a fazer o nosso trabalho bem feito, podemos voltar a ser campeões", vincou.

Com 30 golos apontados e um total de 7 assistências nos 82 jogos realizados com a camisola azul e branca, Evanilson espera "continuar a fazer golos e a ajudar a equipa".

De que chegou a Portugal, em 2020, o avançado brasileiro ajudou o F. C. Porto a vencer um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.