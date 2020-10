Evanilson, Toni Martínez e Nakajima no onze surpreendente do F. C. Porto

Nuno Barbosa Hoje às 19:32 Facebook

Marchesín; Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Fábio Vieira, Manafá; Evanilson, Toni Martínez e Nakajima foram os escolhidos por Sérgio Conceição para o onze do F. C. Porto, que vai defrontar o Gil Vicente, em jogo da quinta jornada do campeonato nacional.

No banco, Sérgio Conceição poderá recorrer a Diogo Costa, Taremi, Marega, Grujic, Romário Baró, João Mário, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson e Sarr.

O Gil Vicente vai à luta com Denis; Joel, Rodrigo, João Afonso, Talocha; Samuel Lino, Lourency, Gonçalves, Ruben Fernandes; Leauty e Nogueira.

Hélder Malheiro, da AF Lisboa, foi o árbitro nomeado para dirigir esta partida. Rui Cidade e José Luzia são os assistentes. De Setúbal para a Cidade do Futebol, em Oeiras, Bruno Esteves estará no VAR.

O F. C. Porto encontra-se num ciclo de três jogos consecutivos sem vencer: perdeu com o Marítimo e empatou com o Sporting, sendo que, pelo meio, foi derrotado pelo Manchester City, na Liga dos Campeões. O Gil Vicente, por outro lado, ainda não perdeu esta época, somando um triunfo e dois empates.

No Estádio do Dragão, o pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.