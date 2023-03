Evanilson volta a parar no F. C. Porto

JN Hoje às 16:20 Facebook

Avançado brasileiro sofreu mialgia de esforço na coxa direita durante o treino do F. C. Porto.

Ainda sem cinco internacionais (Zaidu, Grujic, Uribe, Eustaquio e Taremi), que ainda não regressaram das respetivas seleções, o plantel do F. C. Porto sofreu mais uma baixa. Segundo o boletim clínico relativo ao treino desta quarta-feira, o avançado Evanilson juntou-se a Diogo Costa, João Mário e Pepe na lista de lesionados, tendo sofrido uma mialgia de esforço na coxa direita.

O brasileiro passa também estar indisponível para o treinador Sérgio Conceição e em séria dúvida para o jogo de domingo com o Portimonense, no Estádio do Dragão, a contar para a 26.ª jornada da Liga portuguesa.

Os últimos meses têm sido, de resto, muito difíceis para o avançado, que falhou várias partidas devido a problemas físicos. A última paragem a que esteve sujeito durou três semanas, entre os dois jogos da Champions com o Inter de Milão. Evanilson regressou na segunda mão dessa eliminatória europeia e também defrontou o Braga, mas agora voltou a sofrer uma lesão muscular.