Evans aumenta vantagem sobre Rovanpera no Rali de Portugal

O piloto galês Elfyn Evans continua no topo do Rali de Portugal e aumentou ligeiramente a vantagem sobre Kalle Rovanpera, depois de terem sido cumpridas as três especiais da manhã deste sábado.

O dia começou com a primeira passagem por Vieira do Minho (21,57 quilómetros) e Elfyn Evans deu continuidade ao que tinha conseguido na sexta-feira, estabelecendo o melhor tempo e ganhando 1,3 segundos a Kalle Rovanpera.

O piloto finlandês deu o troco em Cabeceiras de Basto (22,03 kms) e recuperou 4,7 segundos ao companheiro de equipa na Toyota, enquanto Dani Sordo mantinha o terceiro lugar da classificação geral, mas já a mais de um minuto do galês e sob a pressão de Takamoto Katsuta.

Era tempo de rumar à mais longa classificativa desta edição do Rali de Portugal e os 37,24 kms de Amarante voltaram a mostrar toda a qualidade de Evans, que foi o mais rápido, à frente de Ott Tanak (Hyundai).

Rovanpera não conseguiu melhor do que o terceiro registo e perdeu 8,2 segundos em relação a Evans, ficando agora a 18,4s do topo da classificação geral. Katsuta foi o quarto em Amarante e destronou Dani Sordo (Hyundai) do lugar mais baixo do pódio que, agora, está totalmente na mãos dos pilotos da Toyota.

Depois de uma sexta-feira para esquecer, sábado não foi propriamente melhor para os dois mais bem sucedidos pilotos do Mundial de ralis. Depois de bater com alguma violência num muro na Lousã, Sébastien Loeb perdeu mais de três minutos em Cabeceiras de Basto, devido a uma avaria no Ford Puma Rally 1.

Já Sébastien Ogier, que tinha sofrido dois furos na véspera e ficado de fora da luta pela vitória, teve uma saída de estrada também no segundo troço do dia, sem consequências físicas para piloto e navegador, mas que custou um atraso de mais de 30 minutos.

Na tarde deste sábado, o Rali de Portugal repete as tiradas de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante antes de rumar ao Porto para a Superespecial da Foz.