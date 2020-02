Evenepoel segura liderança no Malhão, Miguel Ángel López vence etapa

JN/Agências Hoje às 17:32 Facebook

O colombiano Miguel Ángel López (Astana) venceu, este sábado, a quarta etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, no alto do Malhão, em Loulé, onde o belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) manteve a liderança.

Miguel Ángel López foi o primeiro a concluir os 169,7 quilómetros entre Albufeira e o alto do Malhão, em 4:16.26 horas, impondo-se na parte final da subida ao irlandês Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) e a Evenepoel, que chegaram dois e quatro segundos depois, respetivamente.

O campeão da Europa de contrarrelógio permanece na liderança da "Algarvia" com o mesmo tempo de Martin e do alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) e com um segundo de vantagem sobre Miguel Ángel López, enquanto Rui Costa (UAE Emirates), que foi quinto, ocupa o quinto lugar, a três segundos.

No domingo, a mais importante corrida a disputar-se em território nacional vai terminar com um contrarrelógio individual de 20,3 quilómetros, em Lagoa.