Evento dedicado ao treino e alimentação saudável regressa ao LX Factory em maio

A quarta edição do Health Fest regressa no dia 27 de maio ao LX Factory, em Lisboa. O evento vai contar com mais de 50 atividades num só dia, dedicados ao treino, nutrição, beleza e moda

As revistas de lifestyle do Global Media Group, "Men"s Health" e a "Women"s Health", vão voltar a organizar o Health Fest, um festival de partilha de conhecimento ao nível de treino, nutrição, beleza e moda. "Se as primeiras duas edições foram um sucesso, a energia contagiante na edição do ano passado confirmou a importância deste evento e o seu contributo para um país mais saudável. A fasquia e a responsabilidade para 2023 está, por isso, muito alta, mas as novidades que estamos a preparar tornarão o Health Fest 2023 num evento marcante para todos os que por lá passarem", afirma Pedro Lucas, diretor das revistas, em comunicado.

O evento vai realizar-se no LX Factory, em Lisboa, no dia 27 de maio. A esta quarta edição, junta-se a WAY UP, marca de suplementação e nutrição desportiva do Continente, como patrocinador principal.

Com mais de 50 atividades num só dia, o evento terá treinos de várias modalidades, showcooking e workshops de nutrição, talks com especialistas e figuras públicas, que fizeram transformações para as revistas, desfiles de moda, sessões fotográficas ao vivo e workshops de beleza.. O recinto estará dividido em quatro áreas: a Zona de Showcooking, Zona de Talks, Zona Fit & Fun e o Mercadito de Moda e Beleza.

"Vai ser um dia muito intenso e com experiências para todos os perfis de pessoas. O evento começará antes do sol nascer com as atividades mais relaxantes e terminará noite dentro com uma festa nunca antes feita com DJ, bandas e os desfiles de homem e mulher, onde revelaremos os leitores que vencerão os concursos de capa", revelou Pedro Lucas.

O Health Fest 2023 volta a contar também com caras conhecidas como porta-vozes que se juntam com a missão de alertar os portugueses para as elevadas taxas de obesidade e sedentarismo no nosso país. Evento será transmitido nas redes sociais da "Men"s Health" e "Women"s Health".