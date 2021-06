Everton Cebolinha denuncia roubo de três camisolas

JN Hoje às 22:16 Facebook

O extremo do Benfica revelou, esta segunda-feira, que lhe foram roubadas três camisolas da casa do pai, uma delas do clube encarnado.

"Este sábado aconteceu-me uma coisa muito chata. Três camisas que têm um valor sentimental inexplicável foram furtadas da casa do meu pai. Os quadros em que elas estavam foram partidos, só as camisolas é que desapareceram. Peço encarecidamente que sejam devolvidas, pois representam momentos únicos da minha vida. São elas da Final da Copa do Brasil 2016 pelo Grêmio, da minha apresentação no Benfica e da final da Copa América 2019 pelo Brasil", divulgou Everton no Instagram.

O extremo, atualmente ao serviço do Brasil na Copa América - foi titular no empate (1-1) diante do Equador, tendo feito a assistência para o golo de Éder Militão - assinou pelo Benfica na época passada depois de representado o Grêmio durante oito épocas. Ao serviço dos encarnados, disputou 48 jogos e marcou oito golos.