Everton chama por Luis Díaz e Ronaldo é "diabo" outra vez

No dia em que Cristiano Ronaldo regressou ao clube que o projetou para a ribalta do futebol mundial, subiram de tom os rumores que associam Luis Díaz ao Everton. Ainda no futebol internacional, Casemiro renovou com o Real Madrid até 2025.

F. C. Porto: De acordo com a "Sky Sports", o Everton oferece 21 milhões de euros ao F. C. Porto pelo passe de Luis Díaz, numa proposta à qual acrescentam o empréstimo de James Rodríguez, por uma temporada. A concretizar-se, será o regresso de James aos azuis e brancos, clube que representou entre 2011 e 2013.

Académica: O defesa central Pedro Justiniano vai representar a Briosa esta temporada. O jogador, de 21 anos, que fez grande parte da formação em Itália, onde jogou no Vicenza e na Juventus, representou o F. C. Porto B nas últimas três épocas.

Manchester United: Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo está de regresso a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

O anúncio foi feito nas redes sociais dos "red devils" que desejaram um "bom regresso a casa" ao capitão da seleção das quinas.

Real Madrid: O brasileiro Casemiro, que representou por empréstimo o F. C. Porto em 2014/15, prolongou o contrato com o Real Madrid até 2025. Esta é a quarta renovação realizada pelos "merengues" neste verão, depois do francês Karim Benzema (até 2023), do belga Thibaut Courtois (até 2026) e do uruguaio Fede Valverde (até 2027).

Tottenham: Os "Spurs" já olham para o futuro e, desta forma, asseguraram a contratação de Pape Matar Sarr para 2022/23. O médio centro, de apenas 18 anos, tem vindo a acumular excelentes exibições na liga francesa, ao serviço do Metz.