Everton convocado para a seleção brasileira

JN/Agências Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo do Benfica Everton Cebolinha voltou a ser chamado pelo selecionador brasileiro, Tite, para os próximos jogos do Brasil, relativos à qualificação sul-americana para o Mundial de futebol Qatar2022.

O jogador de 24 anos já tinha integrado a convocatória da canarinha nos dois primeiros jogos da fase sul-americana de qualificação para o próximo campeonato do Mundo.

Agora, Cebolinha volta a fazer parte das opões de Tite nos confrontos contra a Venezuela e o Uruguai, que se vão disputar em novembro.

Everton, contratado pelo Benfica ao Grémio (Brasil) no último defeso, e que tem sido um dos titulares das águias de Jorge Jesus, foi o melhor marcador (a par do peruano Paolo Guerrero) da Copa América de 2019, ganha pelo Brasil, com três golos em seis jogos.