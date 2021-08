Everton interessado em Luis Díaz e definido substituto de Ronaldo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Everton está interessado em Luis Díaz e James Rodríguez pode regressar ao Dragão como parte do negócio. Em Itália, a Juventus já terá definido o substituto de Ronaldo

F.C. Porto: ​​​​​​​Luis Díaz pode estar a caminho de Inglaterra. O "TalkSPORT" informou esta manhã que o Everton esta interessado em contratar o extremo colombiano e que James Rodríguez pode fazer parte do negócio, chegando ao Dragão emprestado. Os "toffees" oferecem ao F.C. Porto 25 milhões de euros, sendo que os azuis e brancos pretendem um regresso de James, mesmo que seja apenas por empréstimo.

Juventus: Com a saída de Cristiano Ronaldo iminente, a Juventus já terá definido o substituto do português. Trata-se de um regresso a casa, pois a Juve pretende contratar Moise Kean ao Everton, segundo informa o "Gazzetta Dello Sport". O avançado italiano já pertenceu à "Vecchia Signora" mas foi transferido para o clube inglês, sendo que nunca foi opção constante, tendo sido emprestado ao PSG na época passada.

AS Roma: ​​​​​​​A formação orientada por José Mourinho estará interessada na contratação de Hector Herrera, antigo jogador do F.C. Porto. A informação é adiantada pelo jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sports Italia, que explica o interesse dos romanos e adianta a possibilidade que Gonzalo Villar seja incluído na negociação.

Atalanta: ​​​​​​​O médio dos Países Baixos Teun Koopmeiners está de saída do Az Alkmaar para reforçar a Atalanta. Na entrevista após o encontro de ontem frente ao Celtic, o jogador referiu que acredita que os clubes chegaram a acordo para a sua transferência. A oferta da Atalanta deverá rondar os 14 milhões de euros.