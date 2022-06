Everton prefere ficar a jogar na Europa

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Extremo está pouco entusiasmado com o interesse do Flamengo e dá prioridade aos clubes interessados em Espanha e Itália

O Flamengo vai voltar à carga e prepara-se para fazer um proposta por Everton Cebolinha. No entanto, ao que apurou o JN, o jogador está pouco entusiasmado com o interesse do clube treinado por Paulo Sousa, uma vez que prefere prosseguir a carreira na Europa, até porque tem pretendentes no mercado espanhol e italiano.

O primeiro sinal do futebolista não vai assim ao encontro da vontade do clube brasileiro. Os encarnados, que investiram 20 milhões de euros no jogador, em 2020, admitem, sabe o JN, baixar um pouco fasquia, mas, mesmo assim, não devem aceitar qualquer valor abaixo dos 15 milhões de euros.