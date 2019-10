Everton qualifica-se para os quartos de final da Taça da Liga inglesa

Ontem às 22:16 Facebook

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, apurou-se para os quartos de final da Taça da Liga inglesa de futebol, ao vencer em casa o Watford, por 2-0.

Em Liverpool, os "toffees", com André Gomes no "onze", asseguraram o triunfo com golos de Mason Holgate, aos 72 minutos, e do brasileiro Richarlison, aos 90+3, regressando quatro temporadas depois aos quartos de final.

Vencedor das duas últimas edições da prova, o Manchester City, com Bernardo Silva a cumprir os 90 minutos e João Cancelo a entrar aos 65, também se apurou para os quartos de final, com um triunfo por 3-1 sobre o Southampton.

Os argentinos Nicolas Otamendi (20 minutos), com assistência de Bernardo Silva, e Sergio Aguero (38 e 56) marcaram os golos dos "citizens", enquanto Jack Stephens (75) reduziu para o Southampton, sem o lesionado Cédric Soares.

Nas últimas quatro ocasiões em que chegou aos quartos de final, o Manchester City acabou por conquistar a Taça da Liga.

Depois de ter goleado o Southampton por 9-0 para o campeonato, o Leicester voltou a triunfar fora de casa, desta feita no terreno do Burton, do terceiro escalão, por 3-1, apurando-se pelo terceiro ano consecutivo para os quartos de final.

Com Ricardo Pereira no banco, o nigeriano Kelechi Iheanacho (07 minutos), o belga Youri Tielemans (20) e o inglês James Maddison (89) marcaram para os "foxes", com o norte-irlandês Liam Boyce (52) a reduzir para o conjunto da League One.