Everton quer contratar Vítor Pereira

Depois de Marco Silva, despedido na quinta-feira, o clube de Liverpool sonda o mercado e tem outro técnico português em vista. Vítor Pereira é o mais desejado dos candidatos à vaga no Goodison Park.

O Everton anuncia que "deseja confirmar um treinador permanente o mais rápido possível" e Vítor Pereira foi apontando como candidato à sucessão. Para o ex-treinador do F.C. Porto, campeão pelos dragões em 2012 e em 2013, nem é a primeira vez que se lhe depara a a eventualidade de tal destino.

De acordo com a SkySports, o treinador do Shanghai SIGP, campeão chinês em 2018, é o mais desejado pela Direção dos toffees, clube que já tinha considerado o português em 2013. À última hora, Roberto Martínez foi o eleito para suceder a David Moyes. Este último também estará na "short list" dos dirigentes do Everton.

O treinador de 51 anos, natural de Espinho, acaba contrato com o Shanghai no final desta temporada. Na China, aufere um salário anual de 10 milhões de euros líquidos.