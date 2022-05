Everton reentra na montra de vendas do Benfica

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

SAD aceita negociar com a premissa de recuperar os 20 milhões gastos. Verba financiará "revolução" de Schmidt

Everton Cebolinha é, apurou o JN, um dos jogadores que a SAD aceita negociar no próximo defeso desde que a oferta permita recuperar os cerca de 20 milhões de euros pagos ao Grémio de Porto Alegre, no verão de 2020.

A disponibilidade para vender o extremo foi definida com a avaliação do novo treinador. Roger Schmidt, que sugeriu alguns reforços, terá concordado - ou não se oposto - à decisão da SAD, que necessita de liquidez para sustentar a "revolução" no plantel, no sentido de aplicar o modelo de jogo do alemão.

No fundo, o brasileiro, que esteve perto da saída já em 2022, devido ao interesse do Flamengo - chegou perto dos 12 milhões de euros -, reentra no leque de elementos que as águias admitem deixar partir, embora não a qualquer preço.

O esquerdino continua a ser um elemento referenciado e com a etiqueta de seleção. Mas caso não exista qualquer oferta satisfatória, será integrado no plantel.