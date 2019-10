Everton regressa aos triunfos, Wolverhampton sofre e empata em casa

Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Everton, de Marco Silva, voltou, quatro jogos depois, aos triunfos na Liga inglesa, com os toffees a vencerem em Goodison Park o West Ham, com golos de Bernard e Sigurdsson.

Com André Gomes a titular, o Everton não era dado como absoluto favorito, sobretudo devido às quatro derrotas nas jornadas antecedentes, com Burnley, Manchester City, Sheffield United e Bournemouth.

O jogo deste sábado acabou por ser um balão de oxigénio para a equipa da cidade de Liverpool, depois de marcar cedo, num lance todo ele inventado por Bernard, que se desenvencilhou de vários adversários, para marcar com pouco ângulo, aos 17 minutos.

Já nos descontos, aos 90+2, Sigurdsson rematou de fora da área, já depois de tirar um adversário do caminho na meia lua e fez o 2-0.

Com o líder Liverpool a entrar em campo apenas no domingo, na visita ao Manchester United, o campeão Manchester City ainda este sábado joga com o emblema de Bernardo Silva a visitar o Crystal Palace.

Com a jornada cumprida, o Leicester, com Ricardo Pereira a titular, subiu provisoriamente à vice-liderança, depois de vencer em casa o Burnley (2-1), e o Chelsea, que tem os mesmos 17 pontos, triunfou pela margem mínima diante do Newcastle (1-0).

A época continua a correr mal para o habitual candidato ao título e vice-campeão europeu Tottenham, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer -- na Liga tem três empates e três derrotas em nove jogos.

Os spurs recebiam o 20.º e último classificado, o Watford, e mesmo assim não conseguiram mais do que um empate: Doucoure adiantou os visitantes, aos seis minutos, e Dele Ali evitou a derrota dos londrinos, já aos 86.

O Wolverhampton, também a realizar um campeonato aquém do que fez na última época, em que foi sétimo, empatou na receção ao Southampton (1-1), nesta nona jornada da Premier League.

Um erro do defesa, numa má abordagem à bola, deixou Ings com caminho aberto para bater Rui Patrício, aos 53 minutos, num jogo em que Raul Jiménez empatou aos 61 e evitou males maiores para a equipa de Nuno Espírito Santo.

Nos Wolves, adversários do Sporting de Braga na Liga Europa, além de Patrício, Ruben Neves e João Moutinho, foram titulares, e Diogo Jota entrou aos 62, enquanto no Southampton Cédric Soares nem convocado foi, devido a lesão do defesa luso.