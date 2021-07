Everton suspende jogador na sequência de investigação policial

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:26 Facebook

O Everton emitiu um comunicado esta terça-feira onde revela que o clube suspendeu um jogador da equipa principal devido a uma investigação policial. Na segunda-feira a imprensa inglesa noticiou que um atleta da Premier League tinha sido detido por abusos sexuais a menores.

"O clube vai continuar a apoiar as autoridades e não vai prestar mais nenhuma declaração neste momento", pode ler-se no comunicado no site oficial do Everton.

Esta suspensão surge na sequência de uma notícia avançada pelo jornal inglês "The Mirror", que informou na segunda-feira que um jogador da Premier League tinha sido detido por suspeitas de abusos sexuais a menores.

A mesma publicação acrescenta que o jogador é presença habitual na sua seleção nacional e que ganhou uma fortuna em salários e acumulou muitos milhões de euros em verbas de transferências, ou seja, indicando que se deve tratar de um jogador importante da equipa.