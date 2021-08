Evra sabia futuro de Ronaldo antes do anúncio oficial

JN Hoje às 21:34 Facebook

Ex-jogador francês revela imagem com mensagens que trocou com Cristiano Ronaldo. Antigo companheiro de CR7 no Manchester United afirmou tratar-se da "maior transferência do futebol mundial".

Evra partilhou nas suas redes sociais uma conversa que teve com Cristiano Ronaldo, na qual ficou em euforia quando o craque português lhe revelou que ia jogar no Manchester United.

"As pessoas precisam de se acalmar às vezes. Ele disse-me que ia voltar a casa. Relaxem. Agora já posso publicar. A maior transferência da história do futebol", escreveu Evra na legenda da imagem.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Patrice Evra foram colegas no Manchester United, entre 2005 e 2009.