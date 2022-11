Ewerton deixa o Portimonense para regressar ao Japão

JN Hoje às 14:02 Facebook

A cedência de Ewerton ao Vegalta Sendai, da 2.ª Liga japonesa, rende cerca de 1 milhão de euros à SAD do Portimonense.

Ewerton vai regressar ao futebol japonês. Depois de uma primeira passagem pelo Urawa Reds, o médio brasileiro deixa o Portimonense rumo ao Vegalta Sendai, da 2.ª Liga japonesa.

O negócio fez-se por empréstimo, até ao final da temporada, e deve render um valor que ronda 1 milhão de euros aos cofres da SAD algarvia.

O jogador, de 29 anos, disputou mais de 200 partidas pelo clube de Portimão, tendo apontado um total de 18 golos. Esta temporada, participou em 13 jogos e marcou um golo.

No futebol português, Ewerton conta com uma passagem fugaz pelo F. C. Porto, que o contratou aos algarvios em 2018. O médio brasileiro não se chegou a estrear, porém, pela equipa principal dos dragões.