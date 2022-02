JN Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Cedric Amissi transferiu-se para o Al-Qadisiya.

O médio Cedric Amissi foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Al-Qadisiya. O jogador natural do Burundi, representado pela GlobalSports, assinou contrato válido até 2024.

Amissi já teve uma passagem no futebol português, tendo defendido as cores do União da Madeira na temporada 2016/17.