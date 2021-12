Ex-adjunto de Nuno Espírito Santo substitui Ivo Vieira no Famalicão

Arnaldo Martins * Hoje às 11:13, atualizado às 12:04 Facebook

Rui Silva é o eleito para treinar o Famalicão, que acaba de confirmar a saída de Ivo Vieira. Novo técnico já começou a trabalhar.

Rui Silva é o eleito pela administração do Famalicão para substituir Ivo Vieira no comando técnico da equipa, apurou o JN, no dia em que foi confirmada a saída do técnico, dois dias depois do empate com o Estoril Praia.

A coadjuvar Rui Pedro Silva estarão Tarantini, Hélder Duarte, João Lapa e Ricardo Silva, confirmou entretanto a administração do Famalicão. "A equipa técnica entrou em funções este domingo para preparar a receção ao Portimonense Sporting Clube, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal", lê-se num comunicado publicado no site do clube.

Rui Silva, de 44 anos, é natural do Porto e trabalhou como observador no Braga, antes de ingressar nos Dragões. Depois de uma passagem pelo Málaga, foi adjunto de Jesualdo Ferreira, no Panathinaikos, da Grécia, antes de se juntar à equipa técnica de Nuno Espírito Santo, em 2012, no Rio Ave.

Enquanto adjunto de Espírito Santo, trabalhou no Valência (Espanha), no F. C. Porto e no Wolverhampton (Inglaterra). Inicia a carreira como treinador principal no Famalicão, clube que ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar da I Liga portuguesa de futebol.

Após 15 jogos, o Famalicão, que não vence há quatro encontros, ocupa o 16.º lugar, com 11 pontos, e pode ainda cair para zona de despromoção esta ronda. Resultados que levaram à saída de Ivo Vieira, confirmou o clube, em comunicado, este domingo de manhã.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Ivo Vieira rescindiram o contrato que ligava as duas partes. Ao treinador e aos elementos da equipa técnica, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", lê-se num comunicado do clube.

Ivo Vieira, de 45 anos, chegou ao Famalicão durante a temporada passada e deixa agora o clube, após 33 encontros, nos quais somou 13 vitórias.

* com Augusto Correia