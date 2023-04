Ex-árbitra Ana Amorim: "Poucas vezes me senti incomodada por ser mulher"

Ana Amorim era considerada uma das melhores árbitras da Associação de Futebol do Porto. As lesões cortaram-lhe a carreira mais cedo, mas retirou-se no histórico Benfica-Sporting, que estabeleceu um novo recorde de assistência em futebol feminino. Agora, sem a arbitragem, revela que quase vai ter de reaprender a viver.

As lesões são as piores inimigas de um atleta, seja ele um futebolista ou um árbitro. Neste caso, Ana Amorim teve tudo para se tornar uma figura da arbitragem portuguesa, mas o "fator azar" como lhe chama, impediu-a de seguir em frente. Era considerada uma das melhores árbitras da Associação de Futebol do Porto (AFP) mas múltiplas lesões nos joelhos e dois inícios de enfarte travaram uma carreira promissora com apenas 32 anos. O ponto final foi colocado num jogo histórico que se tornou ainda mais histórico para a própria. No último domingo, Ana Amorim disse adeus aos relvados no Benfica-Sporting, que estabeleceu um novo recorde de assistência em futebol feminino (27 221 adeptos). O futuro vai obrigá-la a aprender a viver sem a arbitragem.

O sonho de se tornar árbitra começou ainda no ensino básico. Ao JN, conta que via futebol com o falecido avô e, como não tinha jeito para jogar, decidiu aos 7 anos ser árbitra. "Tive a oportunidade de tirar o curso de árbitra aos 10 anos no desporto escolar. Aos 15 já fazia tempos dos masculinos e mesmo nos testes escritos estava evidenciada. Por isso, consegui queimar algumas etapas e o Conselho de Arbitragem deu-me confiança. Na altura, estava na AF Aveiro, mas o Carlos Carvalho disse-me que se viesse para o Porto iam apostar em mim em jogos masculinos. E assim foi", começou por dizer Ana Amorim.