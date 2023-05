Ex-Benfica detido por uso de arma ilegal

Douglas Santos, que passou pelo Benfica na época 2017/18, foi detido no Brasil por utilizar uma arma de fogo ilegal.

Douglas Santos foi detido pela polícia brasileira por ter utilizado uma arma de fogo ilegal. O caso remonta a 21 de abril, numa noite em que o jogador estava acompanhado pela mulher e por mais dez pessoas num passeio de lancha, no Lago Paranoá, em Brasília. Quando chegaram a terra, gerou-se um conflito potenciado pelo consumo de bebidas alcoólicas. Douglas terá disparado para o ar, ato confirmado pela mulher e por um segurança.

A arma de fogo do lateral direito, que está sem clube, estava registada em nome da mãe. Após o incidente o jogador tentou escondê-la numa zona de mato e negou ter feito o disparo, depois de ter sido avistado a sair desse local.

Apesar de não terem encontrado a arma, as forças policiais encontraram uma cápsula de calibre 380 perto do carro do futebolista. Perante isto, Douglas admitiu ter feito o disparo e foi detido. Dois dias depois foi libertado e vai responder ao processo em liberdade.

De recordar que Douglas Santos chegou ao Barcelona em 2014, proveniente do São Paulo e, em 2017/18, esteve emprestado ao Benfica, participando apenas em oito jogos. Hoje em dia encontra-se sem clube.