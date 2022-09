No primeiro lance de Todibo no jogo do Nice, onde alinha, frente ao Angers, o francês começou da pior forma: ao ver o cartão vermelho quando estava em campo há apenas nove segundos.

O jogo mal tinha começado e já tinha uma expulsão. O defesa central Jean-Clair Todibo, que representou o Benfica em 200/21 e agora compete pelo Nice, foi expulso aos nove segundos do jogo, no primeiro e único lance que fez na partida frente ao Angers, após entrada sobre Abdallah Sima.

Veja o momento: