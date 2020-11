Ex-campeão europeu de sub-18 assume comando do Foz

JN Hoje às 18:58 Facebook

João Paulo Ribeiro, campeão europeu de sub-18 por Portugal, é o novo treinador do F. C. Foz, da Divisão de Elite da A. F. Porto, anunciou esta quinta-feira o clube nas redes sociais.

O antigo avançado que passou por Boavista, Paços Ferreira, União Leiria, Leixões, Estoril, Aves, Famalicão, Tirsense e FC Foz, entre outros, era adjunto de Álvaro Madureira, que rumou ao comando técnico do Coimbrões, do Campeonato de Portugal

João Paulo Ribeiro, de 40 anos, aceitou o convite para assumir a orientação da equipa até ao final da temporada.

"Quando houve o convite do Coimbrões para o Álvaro Madureira, ele queria levar a equipa técnica toda, mas infelizmente, no futebol amador há coisas que não são fáceis por causa dos aspetos profissionais e nem sempre dá para conciliar. Eu tinha tomado a decisão de não ir e a partir desse momento ficamos juntos", explicou o treinador, que foi o autor do golo solitário da final contra a Itália (1-0), em 1999.