Ex-colega sobre a morte de Vialli: "Temos de investigar o que tomávamos"

Dino Baggio, antigo colega de Gianluca Vialli na Juventus, vincou, esta terça-feira, que suspeita que a morte do ex-futebolista esteja relacionada com as quantidades de doping que os jogadores usavam há uns anos.

"Devíamos investigar as substâncias que tomámos nessa altura. Sempre houve doping. Precisamos de entender se certos suplementos nos afetaram com o passar do tempo. Também estou com medo, está a acontecer com muitos ex-jogadores", admitiu Dino Baggio em declarações à TV7, sublinhando que "sempre houve doping".

"Não sei se foi por isso que Vialli morreu, mas sempre houve doping. Não tomávamos coisas estranhas, eram coisas normais. Mas temos de saber se deixam o organismo após algum tempo ou se ficam para sempre. Tenho bonitas memórias com Vialli. Era um grande homem no balneário e queria ajudar os mais jovens a crescer", completou o antigo médio de 51 anos.

Gianluca Vialli morreu no início de janeiro, aos 58 anos, após ter lutado contra um cancro no pâncreas.