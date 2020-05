Ex-diretora executiva Estrela Costa passa a acionista da empresa que gere SAD do Aves

JN/Agências Ontem às 22:42 Facebook

A antiga diretora-executiva Estrela Costa tornou-se na quarta-feira a nova acionista da empresa proprietária da SAD do Aves, confirmou esta quinta-feira à agência Lusa fonte do clube.

As negociações com o empresário brasileiro Luiz Andrade decorreram até ao final da semana passada, tendo em vista a aquisição de 10% de ações do grupo de investidores "Galaxy Believers" detidas pelo antigo líder da sociedade anónima nortenha, que chegou a exercer funções idênticas no Vilafranquense até dezembro de 2019.

A transação foi escriturada na quarta-feira e faz com que Estrela Costa entre no capital da SAD do Aves, reforçando o papel do marido e administrador Wei Zhao na empresa ligada ao marketing desportivo, numa dupla que passa agora a deter 53,3% das ações e do poder de decisão sobre o futebol profissional do emblema da Vila das Aves.

Constituída em agosto de 2015, com 70% do capital na posse da "Galaxy Believers", a sociedade anónima foi dirigida por Luiz Andrade até junho de 2018, antes de passar para as mãos do chinês Wei Zhao, que já era acionista maioritário do grupo de investidores, a par do compatriota Hongmin Wang, e ficou com 90% das ações da SAD.