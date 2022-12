Ex-F. C. Porto Aboubakar marca e é expulso por após festejos

O ex-avançado do F. C. Porto Aboubakar marcou, esta sexta-feira, o golo do triunfo dos Camarões diante do Brasil mas acabou expulso logo de seguida por acumulação de amarelos.

Foi uma das surpresas do dia: os Camarões venceram o Brasil na última jornada da fase de grupos do Grupo G graças a um golo de Aboubakar, já nos descontos. O ex-avançado do F. C. Porto marcou um grande tento mas acabou por não continuar em campo, já que, durante os festejos, o jogador, que já tinha visto um cartão amarelo, tirou a camisola e acabou por receber ordem de expulsão.

Veja o momento:

Na classificação, o Brasil totalizou sete pontos, contra seis dos helvéticos, quatro dos camaroneses e um dos sérvios. Nos oitavos de final, Suíça e Portugal defrontam-se na terça-feira, pelas 19 horas, em Lusail, enquanto o Brasil defronta na véspera, no mesmo horário, a Coreia do Sul, que esta quinta-feira bateu a seleção lusa por 2-1.