Ex-F. C. Porto de regresso à Liga e Manchester United desiste de contratar jogador

Num dia de mercado de transferências calmo, Hernâni regressou ao campeonato português e o Vizela apresentou um guarda-redes. A nível internacional, o Leipzig assinalou um regresso a casa e o Manchester United desistiu de uma contratação.

Rio Ave: O extremo português Hernâni, campeão nacional com o F. C. Porto em 2017/18, é reforço do clube de Vila do Conde, depois de na última época ter jogado nos espanhóis do Las Palmas. O extremo, de 30 anos, que chegou a custo zero e já treinou com a equipa vila-condense, assinou contrato "válido por uma temporada", com o Rio Ave a ter "mais uma de opção". Na carreira, Hernâni fez a formação no Cova da Piedade e no Atlético, que representou também nos seniores, jogando ainda no Mirandela, Vitória de Guimarães, F. C. Porto, Olympiacos, Levante, Al-Wehda e Las Palmas.

Vizela: O clube minhoto oficializou a contratação do guarda-redes Luiz Felipe que assinou um contrato válido por quatro temporadas e na época passada representou o Belenenses SAD. "A sensação é única, nunca me senti tão bem acolhido num lugar. Entrei no estádio e percebi que este é o meu lugar. As pessoas são incríveis e não há palavras para descrever a forma como fui recebido. Foi tudo incrível. Estou muito feliz por estar aqui e numa equipa competitiva, que vai lutar pelos jogos todos. E esta mística, esta sensação de família é diferente. Para mim conta muito", afirmou.

Santa Clara: O médio ofensivo Rildo, que estava no Bahia por empréstimo do Grémio do Brasil, assinou um contrato com os açorianos válido para as próximas cinco temporadas. Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (proveniente do Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-F. C. Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (do Grémio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro) e agora de Rildo (do Grémio). Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita e Júlio Romão.

Everton: O clube inglês apresentou o internacional belga Amadou Onana como reforço até 2027, após transferência do francês Lille, clube treinado pelo português Paulo Fonseca, sem divulgar o valor do negócio. Segundo os "toffees", o médio de 20 anos assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2027, tornando-se a quinta aquisição da equipa que também contratou este defeso o português Ruben Vinagre, os defesas James Tarkowski e Conor Coady e o avançado Dwight McNeil. "Sinto-me muito bem por vir para o Everton. Sei que é um grande clube, um dos maiores em Inglaterra. Toda a gente aqui demonstrou que me queriam", declarou o jogador.

Manchester United: Segundo o "The Guardian", os "red devils" desistiram da intenção de contratar Marko Arnautovic ao Bolonha, depois de o clube italiano ter rejeitado uma oferta de oito milhões de libras. O Manchester United não quis aumentar a proposta e desistiu de contratar o austríaco.

Leipzig: O avançado internacional alemão Timo Werner vai voltar a vestir as cores do Leipzig, até 2026, duas temporadas depois de ter saído para os ingleses do Chelsea. Werner, de 26 anos, vai agora ser companheiro de equipa do internacional luso André Silva. Nas duas épocas em que esteve ao serviço do Chelsea, apontou apenas 23 golos e anotou 17 assistências, em 89 encontros oficiais. Pela seleção germânica soma um total de 24 tentos em 53 encontros.

Celta de Vigo: Carles Pérez vai ser jogador do Celta de Vigo, emprestado pela equipa de José Mourinho, com o clube galego a ficar com uma cláusula de opção de compra no final da época 2022/23. Formado nas categorias inferiores do Barcelona, pelo qual disputou 13 jogos e marcou dois golos na Liga, Carles Pérez juntar-se-á aos treinos de imediato e estará à disposição do treinador Eduardo Coudet para o primeiro jogo do campeonato frente ao Espanyol, no sábado. Carles Pérez é a oitava aquisição do Celta depois de Williot Swedberg, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Óscar Mingueza, Agustín Marchesín, proveniente do F.C. Porto, e do português Gonçalo Paciencia, contratado ao Eintracht Frankfurt.