Ex-F. C. Porto João Costa a caminho do Granada

Segundo apurou o JN, o ex-F. C. Porto, João Costa, é esperado este domingo no clube do principal escalão do futebol espanhol para assinar um contrato válido por duas épocas e meia.

Recorde-se que o titular da baliza do Granada é o também português Rui Silva e lá também joga o defesa luso Domingos Duarte.

Numa primeira fase, João Costa jogará na equipa B e treinará na principal. Na próxima temporada, passará a título definitivo para a principal. Na formação secundária, o guarda-redes será colega do avançado Rui Pedro, emprestado pelos dragões, e do defesa Gonçalo Tavares, cedido pelo Belenenses SAD.

Quanto a João Costa, esse alinhava no Mirandés, atual 10.º classificado do segundo escalão espanhol, onde chegou no início da temporada. O guarda-redes fez apenas três jogos e, agora, defenderá as cores do Granada.