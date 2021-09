Ex-F. C. Porto, Radamel Falcão, de regresso à La Liga

Outrora considerado um dos melhores avançados de área do Mundo, Radamel Falcão prepara-se para regressar a Espanha, desta vez para representar o modesto Rayo Vallecano.

Nunca é tarde para novas aventuras e é sob esse lema que o colombiano, de 35 anos, que deixou marca no futebol português, ao serviço do F. C. Porto, vive nestes dias.

Depois de passagens por alguns dos melhores clubes do Mundo, como Atlético de Madrid (Espanha), Mónaco (França), Manchester United e Chelsea (Inglaterra), ou até Galatasaray (Turquia), Falcão prepara-se para voltar ao país vizinho para integrar os quadros da modesta equipa onde jogam os compatriotas Bebé e Kévin Rodrigues.

As várias lesões sofridas impediram o atacante, exímio cabeceador, de crescer ainda mais e de se cimentar como um dos melhores pontas-de-lança da sua era, mas não deixou, ainda assim, de registar números interessantes.

Formado no River Plate (Argentina), Falcão soma vários títulos entre os quais duas Ligas Europa, uma Supertaça Europeia, duas Ligas Portuguesas, duas Taças de Portugal, uma Liga Francesa e uma Copa do Rei.