Ex-futebolista Xabi Alonso absolvido de três crimes fiscais

Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo internacional espanhol Xabi Alonso, atual treinador da equipa B da Real Sociedade, foi absolvido pela Audiência Provincial de Madrid dos três crimes fiscais, cometidos nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, que lhe eram imputados pelo Ministério Público e pelo Fisco. O futebolista alegou sempre inocência e, ao contrário de Cristiano Ronaldo e de Messi, que aceitaram pagar pesadas multas, recusou fazer qualquer acordo com a justiça e as finanças espanholas.

A sentença iliba Xabi Alonso de responsabilidade penal em relação aos crimes de que estava acusado, juntamente com o seu assessor fiscal, Iván Zaldúa Azcuénaga, e um administrador (Ignasi Maestre Casanovas) de uma sociedade sediada na Madeira, à qual o jogador cedeu alegadamente os direitos de imagem em 2009.

O Fisco e o Ministério Público pediam uma pena de dois anos e meio para o antigo futebolista, que brilhou ao serviço de Liverpool, Real Madrid e Bayern Munique, após dar os primeiros passos na carreira na Real Sociedade e no Eibar.

Xabi Alonso têm ainda em tribunal outro diferendo com o Fisco Espanhol, no caso relacionado com os direitos de imagem de 2013.

A sentença é passível de recurso para Supremo Tribunal de Justiça de Madrid.