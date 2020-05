Ex-jogador da formação do Varzim em estado grave após atropelamento

Ontem às 23:00 Facebook

O Varzim utilizou as redes sociais para anunciar que Miguel Peliteiro, ex-jogador da formação, foi atropelado, este domingo, quando fazia um passeio de bicicleta com os amigos na ciclovia, que faz a ligação entre a Póvoa de Varzim e Famalicão.

O emblema poveiro revelou ainda que Miguel Peliteiro "sofreu várias fraturas e encontra-se internado no Hospital de S. João, em estado grave". O condutor responsável pelo atropelamento "colocou-se em fuga", acrescentam os poveiros.



"Será sempre um verdadeiro Lobo do Mar, acreditamos que vai vencer esta batalha!", pode ler-se na publicação do Varzim, segundo a qual Miguel Peliteiro, atualmente com 24 anos, é finalista do curso de medicina.