Ex-jogador do Avintes morre de paragem cardiorrespiratória

Iago Santos, que representou o Avintes, morreu, a 27 de fevereiro, em França, vítima de paragem cardiorrespiratória.

O jogador, que chegou ao Avintes na última época, proveniente do Pedrouços, estreou-se frente ao Vila FC, à quarta jornada da primeira fase, e logo com um golo. Em dezembro último, decidiu emigrar para França, onde morreu de paragem cardiorrespiratória. A notícia foi dada pelo Avintes, nas redes sociais.

"O Futebol Clube de Avintes vem por este meio comunicar, após ter confirmado a notícia recebida, que o seu ex-atleta Iago Santos faleceu no passado dia 27 de fevereiro, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Em nome de todos os órgãos sociais do nosso clube, endereçamos os nossos pêsames e manifestamos todo o nosso apoio para com os familiares e amigos do atleta. Uma vez um de nós. Para sempre um de nós", escreveu.