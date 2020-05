Ex-jogador do Schalke dado como morto em 2016 aparece vivo e de boa saúde

JN Hoje às 21:12 Facebook

Hiannick Kamba, formado no clube alemão, foi dado como morto em 2016 depois de um acidente de carro no Congo. Mas, quatro anos depois, foi descoberto vivo e de boa saúde.

Janeiro de 2016. Dia 9, mais precisamente. Hiannick Kamba, na altura com 29 anos, sofreu um acidente de viação no Congo, terra natal, depois de uma saída com amigos e foi dado como morto. Mas, quatro anos depois, o jornal alemão "Bild" descobriu o ex-lateral direito do Schalke 04 vivo e de boa saúde no noroeste da Alemanha.

De acordo com a mesma publicação, Kamba terá sido alvo de um esquema da mulher com quem era casado na altura. A ex-esposa terá forjado a morte do ex-atleta para conseguir uma certidão de óbito e cobrar um seguro de vida que o jogador tinha na Alemanha. Situação que já estará a ser tratada pelas autoridades.

"Kamba diz que foi abandonado pelos amigos durante a noite no interior do Congo em 2016 e que o deixaram sem documentos, dinheiro ou telemóvel. Ele já reportou a fraude à embaixada alemã em Kinshasa, em 2018", disse a procuradora da cidade de Essen, Anette Milk.

O ex-lateral direito fez toda a formação no Schalke 04 mas acabou por nunca se conseguir impor na equipa principal. Fez carreira nas divisões secundárias alemãs.