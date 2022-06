Tarantini torna-se pioneiro no futebol ao concluir doutoramento

José Pedro Gomes Hoje às 19:51 Facebook

Ex-jogador apresentou tese na Universidade da Beira Interior

Aos 38 anos, Ricardo Monteiro, conhecido no mundo de futebol por Tarantini, tornou-se, ontem, o primeiro ex-jogador profissional, em Portugal, a obter o grau académico de doutoramento. O antigo médio do Rio Ave, que agora incorpora a equipa técnica do Famalicão, viu a sua tese, entregue na Universidade Beira Interior, na Covilhã, ser aprovada perante um painel de seis docentes, por unanimidade.

O trabalho de investigação desenvolvido por Tarantini durante cinco anos, e iniciado quando ainda era jogador, teve como tema "O perfil atlético dos jogadores de futebol portugueses nos últimos 50 anos" e identifica, de forma quantitativa, o percurso de carreira dos atletas profissionais e o planeamento feito tendo em conta o fim da mesma.

"Espero que este meu percurso e trabalho ajude os jogadores a fazerem uma transição com mais qualidade no fim das carreiras. É um exemplo que fica para as próximas gerações e que, como pioneiro, me deixa muito orgulhoso", confessou Tarantini, ao JN.