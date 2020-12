Ex-jogador tem camisola que Maradona usou frente à Inglaterra em 1986. E não a vende

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:27 Facebook

Steve Hodge defrontou o craque argentino no Mundial do México de 1986 e, no final, pediu para trocar de camisola. Hoje, a mesma vale um milhão de euros mas Steve já garantiu que não a vende.

Quem é fã de futebol e de Maradona já ouviu, com certeza, a história do jogo entre a Inglaterra e a Argentina nos quartos-de-final do Mundial do México de 1986, a 22 de junho, nações que quatro anos antes se tinham enfrentado na sangrenta guerra das Malvinas. A seleção albiceleste venceu por 2-1 e deste jogo saiu um dos golos mais polémicos de sempre: Maradona inaugurou o marcador com a mão, apelidando mais tarde o lance como "a mão de Deus".

Steve Hodge é, para alguns, um nome pouco conhecido mas o ex-atleta jogava pelos ingleses nesse duelo. Estava nas quatro linhas do Estádio Azteca, na Cidade do México, e no final foi falar com Maradona e pediu para trocarem de camisolas. "Fui muito criticado por isso. Os meus companheiros ficaram chateados comigo", conta a BBC.

O ex-médio, hoje com 58 anos, tem na sua posse uma das camisolas mais desejadas e que, neste momento, vale mais de um milhão de euros. Mas o valor sentimental fala mais alto e Steve garante que não pretende vender a camisola 10.

"Este jogo nunca será esquecido na história do futebol. Nunca o culpei pelo golo com a mão. Maradona foi um jogador extraordinário, era como um leão. Tenho esta camisola há 34 anos e nunca tentei vendê-la. Ela tem um valor sentimental incrível. Tem sido incómoda e desagradável. Já vi artigos na internet a dizer que quero um ou dois milhões e isso é mentira. Acho algo desrespeitoso e totalmente incorreto escreverem isso. Não está à venda, vou esclarecer", concluiu.

O antigo internacional argentino Diego Armando Maradona, considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, morreu em novembro vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Tinha 60 anos.