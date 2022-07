Ex-jogadora neerlandesa diz ter sido violada por dirigente. Federação pede desculpa

JN Ontem às 23:04 Facebook

Vera Pauw, atual selecionadora da Irlanda, contou, este sábado, através de um texto nas redes sociais, que foi violada por um dirigente da federação neerlandesa e sexualmente agredida por dois funcionários. Organismo já reagiu e pediu desculpa.

Vera Pauw é uma ex-jogadora neerlandesa que chegou a representar o país. Hoje, treinadora da Irlanda, decidiu partilhar um momento negro da vida e apresentar queixa na polícia. Com um longo texto nas redes sociais, Vera afirmou que escondeu "um segredo durante 35 anos" e revelou que foi violada por um dirigente da federação neerlandesa de futebol e sexualmente agredida por dois funcionários quando era uma jovem futebolista no seu país.



"Durante 35 anos escondi um segredo do mundo, da minha família, das minhas companheiras de equipa, das minhas jogadoras, das minhas colegas e, agora admito, de mim mesma. Mesmo os que me são mais próximos não sabem da violação que fui vítima às mãos de um proeminente dirigente de futebol quando eu era uma jovem jogadora. Mais tarde, dois homens, então funcionários da federação, também abusaram sexualmente de mim. Apenas as pessoas que confio sabem deste abuso sexual sistemático, abuso de poder, bullying, intimidação e isolamento a que fui exposta enquanto jogadora e como treinadora da federação holandesa", começou por contar a treinadora agora com 59 anos, pedindo, a quem lê, que acreditem história. Vera Pauw garante que denunciou o caso à federação neerlandesa mas que não obteve qualquer resposta.

"Depois de não ter obtido uma resposta satisfatória ao meu pedido de investigação por parte da federação holandesa, após a quinta queixa que lhes entreguei, recentemente reportei o caso à polícia holandesa. Parece o princípio do fim para mim, mas sei que vêm aí mais dores de cabeça. Acreditem, a minha história é verdadeira. Sei que ao tornar isto público vou atrair atenções sobre a minha vida de uma forma que nunca vi antes, mas espero que jovens futebolistas e treinadoras que tenham passado por algo parecido com a violação e o abuso que sofri agora se sintam com coragem para dar um passo em frente e partilhar as suas histórias", concluiu.

Federação admite "erros" e pede desculpa

Após a denúncia da treinadora, a federação neerlandesa emitiu um comunicado no qual admitiu "erros" e pediu desculpa a Vera Pauw, considerando "inaceitável" que Vera não tenha "experienciado um ambiente de trabalho seguro".

"Assumimos os erros identificados na denúncia, isto nunca deveria ter-lhe acontecido. É inaceitável que Vera não tenha experienciado um ambiente de trabalho seguro, algo que deveria ser um direito seu na altura. Após termos entrado em contacto com Vera, experienciámos que a situação infelizmente teve muito impacto nela e, por isso, pedimos desculpa. Queremos discutir as recomendações da denúncia internamente e junto de Vera o mais rapidamente possível", pode ler-se na nota.