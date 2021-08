Ex-Milan Baresi satisfeito com sorteio da Champions

JN/Agências Ontem às 22:31 Facebook

O antigo futebolista do AC Milan Franco Baresi mostrou-se esta quinta-feira "feliz" com o sorteio da Liga dos Campeões, que ditou um Grupo B "duro e muito difícil", com F. C. Porto, Atlético de Madrid e Liverpool.

"Estamos de volta após sete anos, então estamos felizes por experienciar este momento. Precisamos de jogar nesta importante competição até ao fim. O grupo não é fácil, é duro, muito difícil, mas penso que o Milan pode fazer a sua parte e jogar com convicção, como fez neste último ano", comentou o representante do emblema milanês, em declarações reproduzidas pela UEFA, após o sorteio realizado em Istambul, Turquia.