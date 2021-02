Ex-namorada de Boateng encontrada morta após separação do casal

JN Hoje às 12:32 Facebook

Uma semana depois de ter terminado a relação com Jérôme Boateng, Kasia Lenhardt foi encontrada morta em Berlim, na Alemanha.

Kasia Lenhardt, modelo de 25 anos, tinha terminado a relação com o defesa do Bayern Munique, no início do mês, e esta terça-feira foi encontrada morta num apartamento em Belim, na Alemanha. De acordo com o jornal Bild, não há suspeita de crime.

Após se ter envolvido num acidente com o carro do jogador, no dia 2 de fevereiro, Jérôme Boateng anunciou o fim da relação com Kasia Lenhardt. "É a hora de assumir a responsabilidade e agir no interesse da família. Peço desculpa a todos os que magoei, especialmente minha ex-namorada Rebecca e aos nossos filhos", escreveu o jogador nas redes sociais.

Por sua vez, a modelo esclareceu que "as mentiras e as infidelidades constantes" foram o motivo do fim do relacionamento. Kasia Lenhardt tinha ficado célebre por ter participado num reality show sobre o mundo da moda em 2012.