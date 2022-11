Ex-portista analisa seleção do Gana

Christian Atsu, antigo jogador do F. C. Porto e campeão nacional em 2012/13, analisa a seleção do Gana e acredita que Portugal está um nível acima em termos individuais.

"Se falarmos de jogadores, vê-se claramente que Portugal está um pedaço à frente. Mas o Gana tem bom coletivo e espírito de luta para tornar a discussão mais equilibrada. Eu acredito numa vitória ou num empate...do Gana", começa o extremo, de 30 anos.

Embora enalteça as valências de Portugal, Atsu acredita que a seleção do Gana está numa boa fase, fruto da construção de um coletivo forte.

"Foi uma seleção reconstruída com jovens jogadores famintos de mostrarem o seu valor e talento ao mundo. Isso fará a diferença! Temos Mohammed Salisu, Kudus, Kamal Deen, Partey e Jordan Ayew. Podia mencionar mais mas acho que esses podem fazer pender o jogo para o nosso lado e fazerem furor neste Campeonato do Mundo", considera.

Atsu defrontou Portugal no Mundial 2014, mas não guarda boas recordações dessa partida (vitória portuguesa por 2-1). Contudo, o atacante considera que Portugal está melhor do que na altura desse confronto, no Brasil.

"Do lado de Portugal acho que há uma seleção bem mais forte que em 2014, recheada de jogadores jovens e muito talentosos, que podem mudar o jogo a qualquer momento. Isso faz de Portugal uma das seleções mais perigosas para se defrontar. Gana, por sua vez, tem um elenco jovem, penso que em 2014 estava mais forte. Mas no futebol nunca se sabe, nem se pode dar nada por garantido. Ainda guardo uma foto com Ronaldo desse jogo", conclui.